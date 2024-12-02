Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Yakın zamanda yayınlayacağız!

02 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada bir müjdeyi paylaşan Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web sitelerin ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Engelsiz Türkiye Programı'nda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlarımıza bir müjde verdi. Engelli vatandaşların dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri için bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin web sitelerin ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ECDADIMIZ DAİMA ENGELLİLERİN YANINDA OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlar:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz. Osmanlı döneminde engelliler askeri ve idari görevlere getirilmiş, sosyal hayata katılımları teşvik edilmiştir. Ecdadımız daima engellilerin yanında olmuştur. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han, açtırdığı merkezle işitme ve konuşma engellilerin çağın ötesinde bir eğitim almasını sağlamıştır.

"TÜRK BEKLENENDİR, TÜRK YOLU GÖZLENENDİR"

"Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaretseniz Türkiye'ye selam gönderen ve dua eden insanlarla karşılaşırsınız. Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir. İnsan İnsanın yurdudur. Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi millettir.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimizle paylaşmak istiyorum. Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız. Genelgemizin tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"