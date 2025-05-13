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 | Onur Kaya

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 14:57

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

ERDOĞAN RUTTE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantı öncesi Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. İkilinin görüşmesinin ardından herhangi bir basın toplantısı düzenlemeyeceği belirtildi.

https://x.com/rtedijital/status/1922252949754954056

ANTALYA'DAKİ NATO ZİRVESİNİN GÜNDEMİ

Antalya Belek’te yapılacak toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanları katılacak. Toplantıda, 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları ele alınacak. Lahey'deki toplantıda açıklanması beklenen askeri harcamaların artırılması istişare edilecek.

Ayrıca 15 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

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