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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklama! 'Üç parti birlikte yürüyeceğiz'

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. PKK, dün silahlarını yaktı. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği tarihi bir döneme geçildi. Şimdi ise gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da… Erdoğan, Türkiye'nin günlerdir gözünü çevirdiği AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda tarihi konuşmayı gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklama! 'Üç parti birlikte yürüyeceğiz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 11:22

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik ilk somut adım atıldı. Örgüt mensubu ilk grup dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde silahlarını yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklama! 'Üç parti birlikte yürüyeceğiz'

Türkiye ve dünya gündeminde yakından takip edilen bu gelişme sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklama! 'Üç parti birlikte yürüyeceğiz'


Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, AK Parti'de gelenekselleşen Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi bir konuşma yapıyor...

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

İşte Erdoğan’ın merakla beklenen o konuşmasından satır başlıkları:

KÜRSÜDEN YİĞİTİ BULUT'U ANDI

Yiğit Bulut kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.Kızılcahamam'daki toplantımız vesilesiyle cenaze merasimine katılamayacağız. Teşkilatımız orada olacak. Ağır bir hastalık geçirdi. Biz hep şunu söylüyoruz "Kaderin üstünde bir kader var" Teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun

12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Pençe kilit arama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Şehitlik makamıyla şereflendiler. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın.

SREBRENİTSA KATLİAMI

30 yıl öncesinin şehitleri olarak tekrar hatırlıyoruz. Türkiye olarak bir daha kara günleri yaşamamalar için Boşnak kardeşlerimizin yanında olacağız. Merhum Aliya'ya verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Alçakça katledilen şehitleri rahmetle anıyorum.

GAZZE SOYKIRIMI

Mazlum Gazze halkına da dualarımızı gönderiyoruz Onurlu mücadeleden dolayı yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı bilmelerini istiyorum.

AK PARTİ İSTİŞARE TOPLANTILARI

İstişareler sadece ortak akla neden olmaz, feraseti kuvvetlendirir, bereket getirir, kadrolar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirdi. İstişare toplantılarımız daha öncekiler gibi kendimize ayna tuttuğumuz bir zemin işlevi görecekti. Sizlerden içinizden gelenleri bize açık fikirlilikle söylemenizi istiyorum.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemeni yaptı. Terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. Nice hükümetler geldi, hepsi kökünü kazıyacağını söyledi. ancak kimse bitiremedi. Hükümetlerimizin maalesef yanlış yöntemleri oldu. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep birlikte ödedik. Sadece Askerlerimiz ya da siviller şehit olmadı. her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna birliğine dirliğine kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girilmiştir. Bugün yeni bir gündür. Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. bugün Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör bitecek, göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Milletimin sahte kahramanları görmesi de arzumuzdur. Son 23 yıldaki içerdeki ve dışardaki baskılarımız ve mücadelemiz yoluna girmiştir. Türkiye kazanmıştır. Her bir vatandaşımız kazanmıştır.

Kimsede soru işareti olmasın. Kimse korkmasın, kimse tedirgin olmasın. Terör en başından itibaren bir sektör ve ekosistem oluşturdu. Terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çıkarları zedeleniyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.

Türkiye kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kast edecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Çok daha kuvvetlidir, onurludur, istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz.

TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin sorunlarını hep birlikte konuşacağız.

Dem heyetiyle oturduk, yapıcı ve kolaylaştırıcı bir yaklaşımla meclisimizin bu süreci değerlendirmesini bekliyoruz.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz.

Cumhur İttifakı ve DEM ile süreci pişireceğiz. Daha güzel şeyler olacak.

Türkiye'deki gelişmeler atılan adımlar Irak'ta farklı sesler meydana getirdi. Suriye'deki Kürt kardeşimin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır.

Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak, bu yolda yürümeye karar verdik

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