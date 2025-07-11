Ömer Çelik'ten PKK'ya uyarı: Süreç ancak o zaman tamamlanır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası haline geldiğini belirten Ömer Çelik, provokasyonlara karşı teyakkuzda olduklarını ifade etti. Bu nedenle PKK'nın bütün uzantılarıyla silah bırakmasının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, TBMM'nin de devreye girmesiyle sürecin ilerleyeceğini kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam’da “32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"TARİHİ BİR GÜN"

Bugün siyasi tarihimiz ve bölge açısından tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesine dair açıklaması, önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini, dış politikadaki gelişmeleri öngören bir yaklaşımdı. Sayın Bahçeli buna tarihi bir çağrıyla destek verdi ve Terörsüz Türkiye tartışılmaya başlandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ARTIK DEVLET POLİTİKASI"

Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına Terörsüz Türkiye ile ilgili talimatlarını vermesinden sonra doğrudan devlet politikası olarak bu hayata geçti. Bu devlet politikası çerçevesi kapsamında bugüne kadar pek çok safha geçildi. Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibarıyla silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili sürecin ilk adımı atıldı. Bugün önemli bir eşik aşıldı.

Bütün bu süreçte Bahçeli'nin açıklamaları, yönlendirmeleri, Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar, bütün kurumlarımız Terörsüz Türkiye için gereken iradeyi ortaya koydu. İlk adımın atılması, PKK'dan bir grubun silah bırakması gerçekleşti.

PROVOKASYON UYARISI: BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMELİ

Bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında provokasyon girişimleri olduğunu görüyoruz. Devletimiz teyakkuz halinde bu provokasyonlara karşı. Bu sürecin hızlı biçimde gerçekleşmesi, sürecin güvenliği açısından önemli. PKK'nın bütün uzantıları ile silah bırakmasının bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Süreç ancak o zaman tamamlanır. Önümüzdeki dönemde fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanması, TBMM'nin de devreye girmesiyle sağlıklı bir şekilde yürüyecektir.

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA GÖLGE DÜŞÜRMEYECEK"

Aziz milletimizi incitecek, şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek bir şey söz konusu olmayacak. 50 yıla yakın bir süredir Türkiye'nin terörle mücadelesi var. Bu mücadelede şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla vatan savunması yerine getirildi.

"ÜÇÜNCÜ GÖZ OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla diplomasi, güvenlik, istihbarat boyutlarıyla süreç devlet kurumları tarafından takip edilmekte. Dünyadaki başka mekanizmalarda üçüncü göz varken Türkiye'de üçüncü göz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecek. TSK ve MİT tarafından kurulan doğrulama mekanizması bütün süreci takip edecek ve yerine gelmesini sağlayacak. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün unsurlarıyla Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için gereğini yapacaktır.

Terörsüz Türkiye aynı zamanda bölgeye de ilham kaynağı olacaktır. Birtakım yabancı güçlerin bölgemizi terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşlarıyla boğma stratejileri ve bunların arkasındaki siyasi projelerin ortadan kalkması bu şekilde temin edilecek. Süreci bu şekilde takip edeceğiz.

ERDOĞAN YARIN KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanımızın yarın sabah saat 10.00'daki konuşmasında iç ve dış politikalarla ilgili konular başta olmak üzere Terörsüz Türkiye ile ilgili bütün bu gündem derinlemesine paylaşılacak. Cumhurbaşkanımızın yarın sabahki konuşmasını dinleyerek biz de kampımızı başlatmış olacağız."