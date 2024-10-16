Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

16 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:41

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Barzani, görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Barzani, bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı.