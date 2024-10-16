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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani&#039;yi kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Barzani, görüşme öncesinde  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti - 1. Resim

Barzani, bu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barzani görüşmesi, geçtiğimiz dakikalarda başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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