Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye kürsü tepkisi! ''Gücünüz yetmez Özgür''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TBMM'de CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesine ve ardından yaşanan gerginliklere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye kürsü tepkisi! ''Gücünüz yetmez Özgür''
Haber Merkezi
12.02.2026
12.02.2026
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Dün TBMM'de yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin ederken CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesi ile gergin anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Muhalefetin şiddet dozu giderek artmıştır. AK Parti Türkiye'nin en büyük kurumsal hareketidir. AK Parti olarak kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır.

''TÜRKİYE GÜNDEM BELİRLİYOR''

Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

Ekranları başında şuan bizi takip eden tüm dava arkadaşlarımı burayı çok iyi dinlesin. AK Parti olarak biz bir kadro hareketiyiz. Görevi, unvanı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu son derece stratejik görevler üstlenmiş durumdadır. Sandık müşahitlerimizin yeri nasıl doldurulamazsa, elinde broşür kapı kapı dolaşan gönüllülerimizin yerini hiç kimse alamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye kürsü tepkisi! ''Gücünüz yetmez Özgür''

''KAPSAMLI PLAN HAZIRLADIK''

Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazanı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık.

CHP'YE SERT TEPKİ

Dün Meclis'te yaşanan sahneleri izlediniz. CHP'nin faşizan tavrına şahit olduk. Milletin kürsüsünü işgal ettiler. Gücünüz yetmez Özgür! Meclis'e terör estirmeye mi geldiniz? Milli iradeye karşı edepsizlik ederek Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürerek nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye kürsü tepkisi! ''Gücünüz yetmez Özgür''

Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet, bugün çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor.

#Politika
