Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye’de: Depremzede Solak ailesinin yeni evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye programı kapsamında deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan Solak ailesini ziyaret etti. Devletin zirvesinin eşlik ettiği ziyarette, depremzede aileyle bir süre sohbet edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 19:32

Cumhurbaşkanı , ziyareti kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu.

Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye’de: Depremzede Solak ailesinin yeni evine konuk oldu

ZİYARETE EŞLİK EDEN İSİMLER

Erdoğan'a ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da eşlik etti.

