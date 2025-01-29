Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan bakanlarını kabul etti

29 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede; Özbekistan ve Azerbaycanlı bakanları ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili talimat! 'Sorumlu arkadaşım dahi olsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili talimat! 'Sorumlu arkadaşım dahi olsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan gelen bakanları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev katıldı.

BAKAN FİDAN DA GÖRÜŞMEDEKİ YERİNİ ALDI

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde hazır bulundu.,