Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'Kartalkaya' tepkisi: Vicdansızlığın her çeşidini sergilediler

29 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:07

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kartalkaya'daki otel yangını faciası üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Ailelerimizin matemini umursamadan bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler" dedi. İstanbul'da yaşanan faciaları hatırlatan Erdoğan, muhalefete "Utanmadan ahlaktan bahsediyorsunuz. Biz bu fırsatçılığa pabuç bırakmayız" ifadeleriyle ateş püskürdü. CHP lideri Özgür Özel'e de 'kırmızı kart' kampanyası üzerinden göndermede bulunan Erdoğan, "Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bolu'daki otel faciası üzerinden ana muhalefete yüklenen Erdoğan, çok sert ifadeler kullandı. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini de açıklayan Erdoğan, itfaiye raporunun da sümen altı edildiğini söyledi. Faciada kimin sorumluluğu, ihmali varsa hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız" ifadelerini kullandı.

Bolu'da meydana gelen facia hakkında konuşan Erdoğan, faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı. Erdoğan, Grup toplantımızı Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 canın üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullanıyorum.

MUHALEFETE 'KARTALKAYA' TEPKİSİ

Kartalkaya'daki otel faciası üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, çok sert ifadeler kullandı. Ailelerin yaşadığı derin ızdıraba saygılarından dolayı meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Ana muhalefetin çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu münakaşalardan özellikle uzak durduk. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler" diye konuştu.

OTEL FACİASINDA GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Facianın ardından başlatılan soruşturmaya değinen Erdoğan, "İfadeler verildikçe soruşturmalar daha da derinleştirildi. Buna göre gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otelin sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının, bazı belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılama sisteminin çalışır olmadığı, olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verir olmadığı, yangına karşı risklerin değerlendirilmediği, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir" dedi.

"KUSURU OLANDAN HESAP SORULACAK"

Otel faciasında kusuru olanlardan hesap sorulacağını altını çizen Erdoğan, "Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinden kumar oynayamaz" diye konuştu.

"UTANMADAN AHLAKTAN BAHSEDİYORSUNUZ"

Muhalefete yüklenmeye devam eden Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak'tan beri 8 gündür sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Sağduyu ile davranmakta ısrarcı olduk. Bugün de aynı vicdan çizgisindeyiz. Ağır vebalin bilinciyle hareket ediyoruz. Empatiden, diğergamlıktan yoksun kısır tartışmalara bulaşmak, memlekete hiçbir faydası olmayan bu anaforun içine sürüklenmek istemiyoruz. Ey muhalefet, 8 gündür ekranlarda, gazete köşelerinde, ona buna siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. 1 sene önce Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçimiz can verdi. Zerre kadar umursamadınız. İzmir'in göbeğinde 2 gencimiz ihmalkarlığınızdan dolayı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. İstanbul'da parkta 5 yaşındaki yavrumuz, çukurda göz göre göre gitti. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor, çıkıp bir nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz. Utanmadan ahlaktan bahsediyorsunuz. Biz bu fırsatçılığa pabuç bırakmayız. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz. Acılar tazeyken bunları konuşmaktan son derece rahatsızız. Bunları konuşmak mecburiyetinde bırakıldığımız için gerçekten üzüntülüyüz"

"GEZİ OLAYLARI BENZERİ SOKAK TERÖRÜNÜ YENİDEN KÖRÜKLEYEN SİNSİ PLANLAR VAR"

"Sokaklarımızı karıştırmaya, Gezi olaylarıvari sokak terörünü yeniden körüklemeye dönük sinsi planların devreye alınmak istendiği bir dönemde tüm gençlerimizden şu sözlere kulak vermelerini rica ediyorum: "Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik..." Ülkemizde iç huzurumuzun güçlendirilmesi noktasında ak gençliğin öncü olmaya devam edeceği inancındayım. Büyük kongremizde milletimizin huzuruna, yine tarihe yön verecek bir ufuk, vizyon ve kadro tasarımıyla çıkmayı arzuluyoruz. Kongreden sonra tüm enerjimizi millete verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye teksif edeceğiz"

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE DEDİĞİMİZ İÇİN RAHATSIZ OLDULAR"

CHP lideri Özgür Özel'in 'kırmızı kart' kampanyasına atıfta bulunan Erdoğan, "Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Durumlarını iyi biliyorlar. Para kulelerinin daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp da umutsuzluğa kapılmasına, farklı odaklara bel bağlamasına müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak, ter dökerek muhalefetin eksiğini de bizim kapatmamız gerekiyor" diye konuştu.