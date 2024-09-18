Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

18 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Ankara​'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla birlikte fotoğraf​ çektirdi.

Pastanede vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. O anların kareleri dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar ise orada olmayınca görüntülü arama gerçekleştirdi.