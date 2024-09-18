Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.
Pastanede vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. O anların kareleri dikkat çekti.
Bazı vatandaşlar ise orada olmayınca görüntülü arama gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı