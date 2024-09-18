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Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Ankara​'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla birlikte fotoğraf​ çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti - 1. Resim

Pastanede vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. O anların kareleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti - 2. Resim

Bazı vatandaşlar ise orada olmayınca görüntülü arama gerçekleştirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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