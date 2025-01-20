Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Fico, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından imza törenine katılacak ve sonrasında da ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana girişinde karşıladı. Erdoğan ve Fico, tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Slovakya'nın milli marşları çalındı.
Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba Asker" diyerek selamladı. Tören sırasında, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu.
Erdoğan ve Fico, heyetlerini birbirine tanıttıktan sonra Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde gazetecilere birlikte poz verdi.
İMZA TÖRENİNE KATILACAKLAR
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Fico, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecekler.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.