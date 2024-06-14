Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! CHP ve Mehmet Şimşek buluşmasında tarih belli oldu

14 Haziran 2024 19:38 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel buluşmasında gündeme gelen ekonomi konusundaki bilgilendirme talimatı gerçekleşiyor. CHP'nin ekonomi heyeti Bakan Şimşek'ten bilgi alacak.

Erdoğan ve Özel'in buluşmasında Bakan Şimşek'in ekonomi konusunda bilgi vermesi konusunda talimat verilmişti.CHP heyeti bayram tatilinin ardından 24 Haziran Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i ziyaret edecek. Görüşmede CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir olacak.