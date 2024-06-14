Kiracılar nefesini tuttu! Yüzde 25 sınırında gözler Bakan Şimşek'te

14 Haziran 2024 11:04 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralar ve borsalardaki gelirlere vergi uygulanacağını açıkladı, miktarı henüz belli değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralar ve borsalardaki gelirlere vergi uygulanacağını açıkladı, miktarı henüz belli değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto paralarda işlem vergisi alınması için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Türkiye’de milyonlarca insanın işlem yaptığı borsa ve kripto piyasasına vergi gelmesi vatandaşlar tarafından olumsuz karşılandı. Yapılan olumsuz geri dönüşlerden sonra Bakan Şimşek’ten bir açıklama daha geldi.

“YENİDEN DEĞERLENDİRMEK ÜZERE ERTELİYORUZ”

Borsa ve kripto piyasasından alınacak verginin bir süre erteleneceğini duyuran Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.”

“KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDEBİLİR”

Türkiye’de yaşanan kira krizinin önüne geçmek için, 8 Haziran 2022 yılında Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile konut kiralarına yapılan zamlar yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.

2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024’de sona erecek.

Yaşanan enflasyon ile birlikte artan konut fiyatları, vatandaşların konut satın alımında da ciddi bir azalmaya sebep oldu. Konut satın alamayan vatandaşlar kiralık evlere yöneldi. Enflasyonun yanında bir de kiralık evlere talep artınca, kira fiyatları da oldukça yükseldi. Borsa ve kripto piyasası için alınan vergi kararının, vatandaşlar tarafından olumsuz geri bildirimi bu adımı ertelettirmişti. Alınan kulis bilgilerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı kira zamlarında uygulanan yüzde 25 zam maddesi için de aldığı karardan vazgeçebilir.

Milyonların merakla beklediği karar için gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te. 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek karar için kirada oturan vatandaşlar şimdiden bu sürenin arttırılması yönünde beklenti içinde.

Ev sahiplerinin fahiş fiyat artırımından oldukça yakınan kiracılar, borsa ve kripto piyasasından alınacak verginin ertelendiği gibi yüzde 25 zam sınırlandırılmasının da devam etmesi yönünde beklentilerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yakın zaman içerisinde açıklama yapması da bekleniyor.