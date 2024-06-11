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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi sonrası MHP'den dikkat çeken paylaşım

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Haziran 2024 18:50 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi sonrası MHP&#039;den dikkat çeken paylaşım

MHP Genel Merkezi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşmesi sonrası Devlet Bahçeli'nin sözleri paylaşıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Erdoğan-Özel görüşmesi konusunda söylediği sözleri görüşmenin bitmesi sonrası sosyal medya hesabından yayımlandı. Bahçeli görüşme için şu sözleri ifade etmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf aslı astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi sonrası MHP'den dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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