Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin adresi belli oldu

30 Nisan 2024 18:01 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 18:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2 Mayıs Perşembe günü saat 16:00’da AK Parti Genel Merkezi’nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in beklenen görüşmesinin tarihleri belli oldu. Görüşmenin ana konularından birinin “yeni anayasa” başlığı olması bekleniyor. Erdoğan ve Özel 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelerek çay içmişti.