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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya'dan dikkat çeken diyalog! İmralı heyetiyle ilk temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın, son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan Öcalan-DEM Parti görüşmelerinde en kilit noktada olan isimlerden Sırrı Süreyya Önder ile el sıkışarak uzun bir süre sohbet etmesi en dikkat çeken unsur oldu.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 21:13

Türkiye'nin son aylardaki en dikkat çeken gündemlerinden biri teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti heyeti görüşmeleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'yı lağvetme çağrısıyla başlayan süreç, geçtiğimiz haftalarda Öcalan'ın PKK'ya 'silah bırakın' çağrısıyla devam etti.

Bu süreç kapsamında aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' 3 kez Öcalan ile görüşmüş, 4. kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmek için randevu talebinde bulunmuştu.

'İLK TEMAS' ÖNDER İLE OLDU

Yaşanan tüm bu siyasi gelişmeler sonrası bugün bir temas dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de düzenlenen iftar yemeği öncesi DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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