Abdullah Öcalan'ın çağrısı neden önce Kürtçe okundu? İsmail Kapan'dan dikkat çeken sözler: 'Üzerine oldukça düşünülmüştür'

DEM Parti heyeti, bugün bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısı 4 dilde okundu. İlk açıklamayı Ahmet Türk'ün Kürtçe olarak yaptı. TGRT Haber canlı yayınında durumu değerlendiren Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan neden çağrının önce Kürtçe okunduğunu değerlendirdi.