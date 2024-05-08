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Cumhurbaşkanı Erdoğan Wirtu ile görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 May 2024 18:04 - Güncelleme : 08 May 2024 18:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Wirtu ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti. Görüşmeye, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Wirtu ile görüştü! - 1. Resim

Görüşmede, Wirtu'ya, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde ise Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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