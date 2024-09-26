Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor! ABD'den ayrılmak üzere Türkevi'nden çıktı

26 Eylül 2024 00:01 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:08

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul'una katılmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönmek üzere Türkevi'nden ayrıldı. Türkevi önünde bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun" dedi.

ABD​'deki görüşmelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve eşi Emine Erdoğan​, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Türkevi önünde kendilerini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun" dileklerini iletti. Erdoğan ise teşekkür ederek, "Hakan Bey (Fidan) sizinle ilgilenecek" şeklinde karşılık verdi.

KRİTİK TEMASLARDA BULUNDU, ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ!

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, New York'ta önemli temaslarda bulundu. BM'de 79. Genel Kurulu oturumunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Filistin​'deki insanlık dramını dünyaya haykırdı. Erdoğan, "Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız" dedi.

Daha sonra Amerikan NBC News kanalının konuğu olan Cumhurbaşkanı burada yine İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımına değindi. Erdoğan, "Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim" ifadelerini kullandı.

Ülke liderleri ile de buluşan Erdoğan kritik temaslarda bulundu.