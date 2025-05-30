Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede barış sürecinde yapılması gerekenlere değinildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması yönündeki çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan ikinci tur müzakerelerin olası bir ateşkesin ele alınması açısından kritik önemde olduğunu ifade ederek, bu görüşmelerin barış yolunda önemli bir adım olabileceğini vurguladı. Liderler düzeyinde doğrudan temasların barış sürecine ivme kazandıracağını dile getiren Erdoğan, bu temasların gecikmeden hayata geçirilmesinin gerekli olduğuna inandığını söyledi.