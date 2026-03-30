Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözleri sonrası Özgür Özel hakkında tazminat davası açıldı

Cumhurbaşkanı’nın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözleri üzerine, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.

Diğer yandan, aynı konuşma gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.