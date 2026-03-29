Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Hırsızların hakkını savunuyorsun

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP lideri Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin ve Özgür Özel'in Türkiye siyasetine vizyon sunamadığını belirten İnan, CHP yönetiminin kendi iç sorunlarını örtmeye çalıştığını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Hırsızların hakkını savunuyorsun
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 17:25

Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Genel Başkanı ’e sert sözlerle yüklendi. İnan, yaptığı açıklamada ana muhalefetin Türkiye siyasetine vizyon sunamadığını belirterek, CHP yönetiminin kendi iç sorunlarını örtmeye çalıştığını ifade etti.

“CHP’DE AHLAK EROZYONU HER YERDE GÖRÜLÜYOR”

CHP’nin bugün ciddi bir yönetim krizi içinde olduğunu vurgulayan İnan, belediyelerde ortaya çıkan tabloya dikkat çekti.

İnan, “Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız... Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz!” ifadelerini kullandı.

“KURULTAY GÖLGESİNDEN ÇIKAMAYAN BİR YÖNETİM VAR”

CHP’deki kurultay sürecine de değinen İnan, parti içindeki tartışmaların ve iddiaların kamuoyunun malumu olduğunu belirtti.

İnan, “Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP’liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor!” dedi.

“ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AYDIN’IN HAKKINI SAVUNUYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na destek veren İnan, Çerçioğlu’nun Aydınlıların hakkını savunduğunu söyledi.

İnan, “Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız! Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü.” diye belirtti.

“HODRİ MEYDAN: İZMİR’DE SANDIĞI KURALIM, UŞAK’TA SEÇİMLERE GİDELİM”

Özgür Özel’in “Aydın’da seçime gidelim” çıkışına yanıt veren İnan, meydan okudu:
“Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak’ta seçime gidelim! Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım! Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap!”

“ÖNCE KENDİ PARTİNİZİ TOPARLAYIN”

İnan, açıklamasının sonunda CHP yönetimine çağrıda bulundu:

“Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın! Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu AK Parti'den istifa etti
Bakan Fidan'dan tüm dünyaya uyarı: Çöküntü ciddi seviyeye ulaşıyor
Asal Araştırma son seçim anketi! İki parti arasındaki fark 2,6 puan

ETİKETLER
#chp
#aydın
#özgür özel
#ak parti
#Eyyüp Kadir İnan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.