Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Hırsızların hakkını savunuyorsun

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. İnan, yaptığı açıklamada ana muhalefetin Türkiye siyasetine vizyon sunamadığını belirterek, CHP yönetiminin kendi iç sorunlarını örtmeye çalıştığını ifade etti.

“CHP’DE AHLAK EROZYONU HER YERDE GÖRÜLÜYOR”

CHP’nin bugün ciddi bir yönetim krizi içinde olduğunu vurgulayan İnan, belediyelerde ortaya çıkan tabloya dikkat çekti.

İnan, “Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız... Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz!” ifadelerini kullandı.

“KURULTAY GÖLGESİNDEN ÇIKAMAYAN BİR YÖNETİM VAR”

CHP’deki kurultay sürecine de değinen İnan, parti içindeki tartışmaların ve iddiaların kamuoyunun malumu olduğunu belirtti.

İnan, “Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP’liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor!” dedi.

“ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AYDIN’IN HAKKINI SAVUNUYOR”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na destek veren İnan, Çerçioğlu’nun Aydınlıların hakkını savunduğunu söyledi.

İnan, “Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız! Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü.” diye belirtti.

“HODRİ MEYDAN: İZMİR’DE SANDIĞI KURALIM, UŞAK’TA SEÇİMLERE GİDELİM”

Özgür Özel’in “Aydın’da seçime gidelim” çıkışına yanıt veren İnan, meydan okudu:

“Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak’ta seçime gidelim! Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım! Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap!”

“ÖNCE KENDİ PARTİNİZİ TOPARLAYIN”

İnan, açıklamasının sonunda CHP yönetimine çağrıda bulundu:

“Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın! Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!”