Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu AK Parti'den istifa etti

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddiaların ardından kamera karşısına geçerek AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Işıksu, "Mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" sözleriyle kararını duyurdu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin olarak, "Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden ediyorum" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu AK Parti'den istifa etti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddiaların ardından kumpas iddiasında bulunarak, mahkeme süreci neticeleninceye kadar partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Işıksu, hakkında çıkan iddiaların kumpas olduğunu öne sürdü.
AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiği söylemlerine yönelik kendisine bir tebliğ yapılmadığını belirtti.
Davaların ve partinin zarar görmemesi için istifa ettiğini açıkladı.
Şehrin kalbi Adapazarı için çalışmaya ve millete hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.
BAŞKANDAN KUMPAS İDDİASI

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddiaların ardından ikinci bir basın açıklamasında bulundu. Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiği söylemlerine yönelik kendisine herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirten Işıksu, hakkında yapılan karalama kampanyalarını dikkate almadığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Işıksu, konunun mahkemede olduğunu ve mahkeme süreci neticeleninceye kadar AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

MUTLU IŞIKSU AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Işıksu, "Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah" dedi.

