Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Öcalan hamlesi! Devlet Bahçeli'yi telefonla arayıp tebrik etmiş

29 Ekim 2024 09:17 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:53

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusuydu. Erdoğan'ın bu çağrının ardından Bahçeli'yi arayıp tebrik ettiği öğrenildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terörün sona erdirilmesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında Türkiye'nin gücünün artırılması hedefiyle yaptığı çıkışlar AK Parti içinde karşılık almaya başladı. Bahçeli’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın PKK’yı feshetmesi halinde ‘Umut Hakkı’nın gündeme gelebileceğini ifade etmesinden sonra, AK Parti'den bu konuda daha belirgin açıklamalar gelmeye başladı. AK Parti içinde Bahçeli'nin açıklamalarına geniş destek bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de “Sayın Bahçeli’nin açıklamalarının sonuna kadar arkasındayız. Bu, millet, vatan ve ülke için yapılan bir açıklamadır” diyerek partinin tutumunu ilk açıklayan isimlerden oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli’yi konuşması dolayısıyla tebrik ettiği belirtilirken, Bahçeli'nin konuşmasından önceden haberdar olup olmadığı konusunda parti içinde farklı görüşler bulunuyor. AK Parti’de çoğunluk Bahçeli ile Erdoğan'ın ‘terörsüz Türkiye’ için atılacak adımları istişare ettiğini ve yapılan açıklamaların bu çerçevede olduğunu düşünüyor.

"KÜRTLERİ SİYONİST PLANA KURBAN ETMEM"

AK Parti kaynakları, Cumhur İttifakı'nın ‘terörsüz Türkiye’ konusunda tam bir mutabakata sahip olduğunu belirterek, “Bu konularda bugüne kadar kamuoyunda sıkça ‘MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz’ şeklinde yorumlar yapılıyordu. Bu nedenle Sayın Bahçeli’nin bu çıkışı yapmış olması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Şimdiye kadar sessiz kalanlar bile bu konuda konuşmaya başladı. Bu süreç, Orta Doğu’daki gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Çevremizde bu denli olay yaşanırken hiçbir şey olmamış gibi bekleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonları netleşecek. ABD veya İsrail ile işbirliği yapmaya devam edip etmeyecekleri de görülecek. Türkiye, burada ‘Kürtleri siyonist plana kurban etmem’ diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere karşı bir tavır alıyor” ifadelerini kullandı.

"İŞİN ÖZÜ TERÖRSÜZ VE ŞİDDETSİZ BİR TÜRKİYE'YE ULAŞMAKTIR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirirken, “İşin özü terörsüz ve şiddetsiz bir Türkiye’ye ulaşmaktır. Bunun da imkân dâhilinde olduğu görülüyor. Bu imkân; Devletin terörü tasfiyeye ilişkin sürecine katkı yapması gereken ve bunun için terör vesayetinden kurtulmak zorunda olan siyasi sorumlular tarafından doğru kullanılırsa, infaz hukukuna ilişkin konular elbette konuşulabilir” ifadelerini kullanmıştı.