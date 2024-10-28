Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası teröre mesaj: Verilen mesajı çöpe attık

28 Ekim 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:59

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ayın son toplantısını yaptı. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı, ekonomi gelişmeleri ve Orta Doğu'da İsrail'in yaydığı ateş gündemdeki konular arasındaydı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 10 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı. İşte satır başları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Kabine Toplantısı​ sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının masadaki konuların ana maddelerinden biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalog zemininin ne zaman güçlense terörün devreye girdiğine dikkat çekti. Erdoğan "Verilmek istenen mesajı çöpe attık" diyerek terörün bitirilmesi için kararlılık vurgusu yaptı.

Beştepe​'de 2 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER: "FAİZ FİYAT KÖPÜĞÜ ORTADAN KALKTI"

-Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda ilerliyoruz. İhanetlerin, alçak ve kalleş saldırıların bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermiyoruz. Bugünkü Kabine Toplantımızda güvenlikten, siyasete her türlü kapsamlı konuyu ele aldık.

-Enflasyonda düşüş başladı. Faiz fiyat köpüğü ortadan kalktı. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız. Türkiye'de maalesef enflasyondan nemalanan bir kesim var. Paralarına para katmaya alışmışlar. Para babaları namına silahşorluk yapanların körüklediği olumsuz algının kırıldığını görüyoruz. Milletimiz onca zorluğa rağmen bizi anlıyor, bize inanıyor. Bu aziz ve fedakar millete hayal kırıklığı yaratmamakta kararlıyız.

"BRICS'E İLİŞKİLERİ İLERLETMENİN TÜRKİYE'NİN FAYDASI OLACAĞINA İNANIYORUM"

-Türkiye'nin coğrafi konumuna, hedeflerine, bağlarına uygun şekilde 360 derecelik perspektifle dış politikamızı ihya ediyoruz. Başkalarının bize çizdiği istikamette değil kendi çıkarlarımız doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Bizim dış politikamızın ana omurgası "Türkiye eksenidir". En temel önceliğimizdir. Biz makas değiştirmiyoruz bilakis Türkiye merkezli anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz. 2018 yılında 10'uncu BRICS zirvesine iştirak etmiştik. 22-24 Ekim'de düzenlenen son zirveye de katıldık. Ülkemizin bölgesel meselelerle ilgili ilgili duruşunu anlattık. BRICS platformunda yer alan ülkelerle ciddi iş birliği potansiyelimizin olduğu kanaatindeyim. Sadece bu rakamlar bile BRICS'e mesafeli durulmaması gerektiğini gösteriyor. BRICS'e ilişkileri ilerletmenin Türkiye'nin faydası olacağına inanıyorum. BRICS ile gelişen münasebetler NATO'ya AB'ye alternatif olamaz.

"NE ZAMAN DİYALOG GÜÇLENSE TERÖR HEMEN DEVREYE GİRDİ"

-TUSAŞ'a yapılan saldırının tesadüf olmadığı açıktır. Bölücü örgütün kimlerin maşası olduğu kendini göstermiştir. Kandan beslenen terör baronlarının yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Örgütün kimin maşası olduğunu yeniden gösterdi. Terör sizlerin iyi bildiği gibi ne zaman diyalog güçlense ne zaman sıkılı yumruklar açılsa terör hemen devreye girmiştir.

"VERİLMEK İSTENEN MESAJI ÇÖPE ATTIK"

-Bu alçak saldırı ile verilmek istenen mesajı çöpe attık. Aynı senaryonun yeniden sergilenmesine seyirci kalmayacağız. Faili apaçık ortada olan terör eylemini bile kınamayanları milletimize havale ediyorum. Terör baronları Türkiye siyasetine yön veremeyecek, Türkiye bu beladan kurtulacaktır. Bu terör eylemi paniği, çaresizliğin emaresidir. 470'in üzerinde nokta hedef alındı. Aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu toplam 213 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK'mız ve MİT'imiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik​ Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı.