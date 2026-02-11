Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

AK Parti MYK toplantısında konuşulan konulara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yönettiği belediyeleri eleştirdi.

MUHALEFETİN YÖNETTİĞİ BELEDİYELERE TEPKİ

Muhalefetteki belediyelerin hizmet etmediğini, hizmeti devletten beklediğini söyleyen Erdoğan, "Su meselesinde ‘Devlet Su İşleri çalışsın’ diyorlar. Biz çalışırız, biz milletimizi darda, sıkıntıda komayız. Suyu da getiririz ama bunun onların görevi olduğunu da millete anlatırız, anlatmamız da lazım. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağları'ndan suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister, vizyon ister” dedi.

AK PARTİ TEŞKİLATINA 'RAMAZAN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan ramazan ayına ilişkin de talimatlar verdi. Teşkilat mensuplarının sahaya inmesini isteyen Erdoğan “Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur, Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir. Bunu hissettirin” diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının deprem bölgesine özel program hazırlığında olduğu öğrenildi. Deprem bölgesinde evlerine yeni kavuşan ailelerle birlikte iftar organizasyonu yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda milletvekilleri 5, milletvekili olmayan partililer ise 10 iftara katılarak Ramazan ayında vatandaşlarla iç içe olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Toplantıda terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, bu konudaki kararlı duruşun devam edeceğini söyledi. Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin ise “Süreci iyi yürüttük. Özellikle şu an gelinen nokta işleri hafifletti sorunların çözümünü kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ KISITLANIYOR

Öte yandan Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyelere yönelik hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı. Edinilen bilgelere göre sunumda, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek bir dizi öneriler yer aldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmede, seçim dönemlerinde parti ayrımı gözetmeksizin birçok belediye başkanının, belediye bütçesini aşan miktarlarda kredi kullandığı, bu durumun ise göreve sonradan gelen belediye başkanlarını mali açıdan zor durumda bıraktığı tespiti yapıldı. Belediyelerin borçlanma konusuna zaman ve miktar sınırı getirilmesi tartışıldı.

Bunun yanı sıra personel alımına sınırlandırma getirilmesine rağmen iştirak şirketleri üzerinden alımların sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Sunumda şu öneriler de yer aldı:

Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.

Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları her ay kamuoyunu duyurulmalı.

Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirilmesi yasaklanmalı.

Belediyelerin SGK borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine müsaade edilmemeli.

Her şey şeffaf olmalı.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Bunların yanı sıra toplantıda vali ve kaymakamlara yetki devrinin gündeme gelmediği öğrenilirken, yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımındaki sorunların ele alındığı, tüm bu öneri ve tavsiyelerin AK Parti strateji toplantılarında detaylı bir şekilde masaya yatırılarak düzenlemenin somutlaştırılacağı öğrenildi.

HİZMET AKSARSA MERKEZİ İDARE DEVREYE GİRECEK

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan düzenleme ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı için belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve “Hizmet hiyerarşisi” oluşturulması öngörülüyor. Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek.

ÇALIŞMAYAN VE İMAR USULSÜZLÜĞÜ YAPANLARA CEZA

Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi de gündeme alınacak. Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da masada.