Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

AK Parti'de hafta başında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin yönettiği belediyeleri eleştirirken, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak ve kaynak kullanımında şeffaflığı sağlamak için hazırlanan belediye reformuna ilişkin çalışma masaya yatırıldı. Erdoğan ramazan ayı için de kurmaylarına talimat vererek, "Sahaya inin, seferberlik duygusuyla milletimizin yanında olun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

AK Parti MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif belediyelerin hizmet eksikliklerini eleştirip Ramazan için teşkilatlara talimat verirken, belediyelerin yetki ve mali yapılarını düzenlemeye yönelik önemli reform önerileri masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif belediyelerin hizmet eksikliklerini eleştirerek, kendi görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.
AK Parti teşkilatlarına Ramazan ayında halkla iç içe olma ve özellikle deprem bölgelerinde iftar programları düzenleme talimatı verildi.
Terörle mücadelede "Terörsüz Türkiye" hedefinden geri adım atılmayacağı ve kararlı duruşun süreceği yinelendi.
Belediyelerin mali yapısını disipline edecek, borçlanma ve personel alımına sınırlama getirecek yeni düzenlemeler masaya yatırıldı.
Belediye başkanlarının mal varlığı beyanı, ihale şeffaflığı ve akraba atamalarının yasaklanması gibi şeffaflık ve etik odaklı öneriler sunuldu.
Hizmet aksaması durumunda merkezi idarenin devreye girmesi, görevini yapmayanlara ve imar usulsüzlüklerine cezai yaptırımlar öngörüldü.
AK Parti MYK toplantısında konuşulan konulara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yönettiği belediyeleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

MUHALEFETİN YÖNETTİĞİ BELEDİYELERE TEPKİ

Muhalefetteki belediyelerin hizmet etmediğini, hizmeti devletten beklediğini söyleyen Erdoğan, "Su meselesinde ‘Devlet Su İşleri çalışsın’ diyorlar. Biz çalışırız, biz milletimizi darda, sıkıntıda komayız. Suyu da getiririz ama bunun onların görevi olduğunu da millete anlatırız, anlatmamız da lazım. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağları'ndan suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister, vizyon ister” dedi.

AK PARTİ TEŞKİLATINA 'RAMAZAN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan ayına ilişkin de talimatlar verdi. Teşkilat mensuplarının sahaya inmesini isteyen Erdoğan “Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur, Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir. Bunu hissettirin” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

AK Parti teşkilatlarının deprem bölgesine özel program hazırlığında olduğu öğrenildi. Deprem bölgesinde evlerine yeni kavuşan ailelerle birlikte iftar organizasyonu yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda milletvekilleri 5, milletvekili olmayan partililer ise 10 iftara katılarak Ramazan ayında vatandaşlarla iç içe olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Toplantıda konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, bu konudaki kararlı duruşun devam edeceğini söyledi. Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin ise “Süreci iyi yürüttük. Özellikle şu an gelinen nokta işleri hafifletti sorunların çözümünü kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ KISITLANIYOR

Öte yandan Başkanı Mustafa Demir, belediyelere yönelik hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı. Edinilen bilgelere göre sunumda, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek bir dizi öneriler yer aldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmede, seçim dönemlerinde parti ayrımı gözetmeksizin birçok belediye başkanının, belediye bütçesini aşan miktarlarda kredi kullandığı, bu durumun ise göreve sonradan gelen belediye başkanlarını mali açıdan zor durumda bıraktığı tespiti yapıldı. Belediyelerin borçlanma konusuna zaman ve miktar sınırı getirilmesi tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

Bunun yanı sıra personel alımına sınırlandırma getirilmesine rağmen iştirak şirketleri üzerinden alımların sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Sunumda şu öneriler de yer aldı:

  • Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.
  • Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları her ay kamuoyunu duyurulmalı.
  • Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirilmesi yasaklanmalı.
  • Belediyelerin SGK borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine müsaade edilmemeli.
  • Her şey şeffaf olmalı.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Bunların yanı sıra toplantıda vali ve kaymakamlara yetki devrinin gündeme gelmediği öğrenilirken, yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımındaki sorunların ele alındığı, tüm bu öneri ve tavsiyelerin AK Parti strateji toplantılarında detaylı bir şekilde masaya yatırılarak düzenlemenin somutlaştırılacağı öğrenildi.

HİZMET AKSARSA MERKEZİ İDARE DEVREYE GİRECEK

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan düzenleme ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı için belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve “Hizmet hiyerarşisi” oluşturulması öngörülüyor. Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek.

ÇALIŞMAYAN VE İMAR USULSÜZLÜĞÜ YAPANLARA CEZA

Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi de gündeme alınacak. Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da masada.

