Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesajı yayınladı:
"Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."
Kaynak: tgrthaber.com
Türk-Azer ilişkileri gerçekten güzel gidiyor kardeşlerimizle her zaman yan yana oluyoruz