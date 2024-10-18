Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

18 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.