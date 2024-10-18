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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 19:54 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Azerbaycan&#039;a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

umhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycan​'ın Bağımsızlık Günü​'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesajı yayınladı:

"Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev​ ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."

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Kaynak: tgrthaber.com
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Cemal18 Ekim 2024 20:02

Türk-Azer ilişkileri gerçekten güzel gidiyor kardeşlerimizle her zaman yan yana oluyoruz

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