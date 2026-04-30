Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle memur ve işçi sendikalarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, çalışma hayatına dair güncel konular ve emekçilerin talepleri ele alındı.

Dinle Özetle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de 1 Mayıs zirvesi: "Ülkeyi vatan kılan işçinin emeğidir" Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 235

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de 1 Mayıs zirvesi: "Ülkeyi vatan kılan işçinin emeğidir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sendika temsilcileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çalışma hayatına dair güncel konular ve emekçilerin talepleri ele alındı. Erdoğan, emeğin kutsallığına ve devletin bu konudaki yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu. Geçmiş dönemlerdeki 1 Mayıs kutlamalarına ve hayata geçirilen reformlara dikkat çekildi. Erdoğan, işçi ünvanıyla hayata başladığını belirterek 1 Mayıs'ı kendi bayramı olarak gördüğünü ifade etti. İktidarları boyunca işçi hakları, sendikal haklar, toplu sözleşme sistemi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda adımlar atıldığı belirtildi. Ülkeyi vatan kılanın işçinin emeği olduğu vurgulanarak, emekçilerin hakkının yenilmesine müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

"ÜLKEYİ VATAN KILAN İŞÇİNİN EMEĞİDİR"

Görüşme sırasında sendika temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeğin kutsallığına ve devletin bu konudaki yaklaşımına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, geçmiş dönemlerdeki 1 Mayıs kutlamalarına ve hayata geçirilen reformlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildedir:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın değerli mensupları, işçi ve işveren konfederasyonlarımızın kıymetli temsilcileri, saygıdeğer emekçilerimiz, sizlerin şahsında ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Cuma günü kutlayacağımız 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü münasebetiyle sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında tüm işçi kardeşlerimizin bir Mayıs Emek Ve Dayanışma Gününü şimdiden tebrik ediyorum.

Hayata işçi ünvanıyla başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım, gerek şahsımın, gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz.

23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik. Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. Toplu sözleşme sistemini güçlendirdik.

Çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik. Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik.

İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık. Değerli kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum. Biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz.

Bizim vizyonumuz nettir. Biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin ve tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nü bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum."