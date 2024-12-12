Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de diplomasi trafiği

12 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:04

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ile de görüşmesi bekleniyor.

Asgari ücret için uzman isimden bomba kulis! İlk rakamlar 16 Aralık'ta masada: Cumhurbaşkanı devreye girerse o oran uzak değil

Asgari ücret için uzman isimden bomba kulis! İlk rakamlar 16 Aralık'ta masada: Cumhurbaşkanı devreye girerse o oran uzak değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Macaristan​ Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde kabul etti. Orban'ı giriş kapısında karşılayan Erdoğan daha sonrasında tokalaşarak poz verdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da hazır bulundu.

ERDOĞAN KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün ilerleyen saatlerinde; Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ile de görüşecek. Daha sonrasında da Erdoğan'ın Türk- Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor.