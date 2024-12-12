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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de diplomasi trafiği

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Beştepe&#039;de diplomasi trafiği

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ile de görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Macaristan​ Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde kabul etti. Orban'ı giriş kapısında karşılayan Erdoğan daha sonrasında tokalaşarak poz verdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da hazır bulundu.

ERDOĞAN KAMERALAR KARŞISINA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün ilerleyen saatlerinde; Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok ile de görüşecek. Daha sonrasında da Erdoğan'ın Türk- Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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