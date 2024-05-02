Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'cerrah titizliği' vurgusu: Çalışmalar başladı

02 May 2024 07:03 - Güncelleme : 02 May 2024 07:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Toplantının ana konusu 31 Mart Yerel Seçimlerinin değerlendirilmesi oldu. Parti yönetiminde beklenen değişikliklerin yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Değişim yaparken de cerrah titizliğiyle çalışacağız” vurgusu yaptığı öğrenildi.

Toplantıda, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir kapsamlı bir sunum yaparak AK Parti'nin kazandığı ve kazanamadığı illerdeki yapılanlar analiz edildi. “Bulanık suda balık avlamak istemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önceki gün toplanan MYK’da “Kimseyi kırmadan incitmeden kardeşlik hukukuna riayet ederek değişimi peyderpey yapacağız. Değişim yaparken de cerrah titizliliğiyle çalışacağız” dediği belirtildi.

AK PARTİ NEDEN KAYBETTİ? 3 SEBEP

AK Parti'nin ciddi oy kaybı yaşadığı yerel seçimde hangi sebeplerin bu sonuca götürdüğü konuşuldu. İlk üç sırada "teşikalat zayıflığı, yanlış aday tercihi ve ekonomi/emekliler" başlıkları yer aldı.

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin yerel seçimde sandığa az katılım gösterdiğinin de analiz edildiği toplantıda Yeniden Refah Partisi'ne en büyük oy kayışının sanılanın aksine AK Parti'den değil Saadet Partisi'nden yaşandığı tespiti yapıldı.

ERDOĞAN: "HER DETAYA İNELİM"

Parti teşkilâtlarında da "nasıl olsa kazanacağız" algısıyla yaşanan rehavetin sonuçları olumsuz etkilediği konuşuldu. Bazı MYK üyeleri toplantıda, merkezi kazanılan bazı illerde en büyük ilçelerin kaybedildiği; bu ilçelerde yaşanan oy kaybının merkez oylarını aşağı çektiği değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hatırlatma üzerine, "Her ilçe için detaya inelim; tüm sebepleri ortaya çıkaralım. Etki analizlerini çok iyi yapmamız lazım" dediği öğrenildi.

AK PARTİ KAMPA GİDİYOR

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak. İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor. Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması bekleniyor.