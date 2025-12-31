Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye doğum günü hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yılbaşı ve yeni yaşını dolayısıyla bir hediye gönderdi.

MHP'nin resmi sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir."

https://x.com/MHP_Bilgi/status/2006340770845139269