Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 10 Kasım kararı! Yıllar sonra bir ilk

08 Kasım 2024 09:27 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak. En son 2015 yılında Çankaya Köşkü'nde bakanlar kurulu toplanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Halk Tv'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu kararın alındığı öğrenildi. Ayrıca bu kararla birlikte başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya'da toplanmış olacak.

ÖZEL'İN ÇAĞRISI CEVAPSIZ KALMIŞTI

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkünde yapma çağrısı cevapsız kalmıştı. Çağrısına olumlu cevap gelmeyen Özel, Beştepe’de düzenlenen bu yıl ki resepsiyona katılmadı.