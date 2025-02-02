Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

02 Şubat 2025 09:42 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 09:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI TEMENNİLERİMİ İLETİYORUM"

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün üzüntüyle aldığımız vefat haberinin ardından, kaligrafi sanatının usta ismi ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı temennilerimi iletiyorum"