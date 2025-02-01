Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Net tarih verdi: 'Mücadelenin sonuçlarını alacağız'

01 Şubat 2025 15:12 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:10

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'deki 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten Erdoğan, tarih vererek, "Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olun bu geçici bir dönemdir. Enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarını bu yılın sonuna doğru göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre AK Parti'de kongre takvimi işlemeye devam ediyor. Kongrelerde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı İzmir oldu.

YATIRIMLARI KALEM KALEM AÇIKLADI

Burada coşkulu bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde AK Parti iktidarı döneminde İzmir'e yapılan yatırımlar da vardı.

"İZMİR EN KARANLIK DEVRİNİ YAŞIYOR"

"CHP yönetiminde İzmir tarihinin en karanlık devrini yaşıyor" diyen Erdoğan hükümet olarak son 22 yılda kente devasa yatırımların gerçekleştiğini söyledi.

"İZMİR'E 2 TRİLYON 275 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde İzmir'e 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımının yapıldığını açıkladı.

MÜJDEYİ VERDİ

Erdoğan, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR CUMHURİYET TARİHİNİN 5-10 KATIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e yapılan yatırımları şu şekilde anlattı:

Artık, 22 yıl geride bırakan iktidarlarımız döneminde yaptığımız işler, bırakınız bir önceki aynı süreyi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 5 katı, 10 katıdır. Ancak insan fıtratı sahip olduğu imkanları nasıl elde ettiğini bir süre sonra unutmaya, sanki hep varmış gibi hissetmeye meyyaldir. Bunun için bize düşen vazife her fırsatta ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri, vatan topraklarının her karışına yaptığımız yatırımları hatırlatmaktır.

YENİ ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

İzmir'e 4 yeni devlet üniversitesi kurduk. İkisi stadyum olmak üzere toplam 115 adet spor tesisi inşa ettik. Toplam 4 bin 906 yataklı 47 hastane ve ek binalar dahil 132 sağlık tesisi yaptık. İzmir Şehir Hastanemiz 2060 yatağıyla 1 yıldan beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Dikili Devlet Hastanemizi 50 yatağıyla önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Selçuk Devlet Hastanemizi 50 yatağıyla, Buca Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi ise 70 ünitesiyle yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Ayrıca 800 yataklı Tepecik Şehir Hastanemizi yatırım programımıza aldık.

"ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLATTIK"

TOKİ kanalıyla İzmir'de toplam 25 bin 164 konut projesini hayata geçirdik. İzmir'deki 5 Millet Bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerleriyle ilgili çalışmalar çeşitli safhalarda sürüyor. Karayollarında, İzmir'in 2002 yılında 431 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini 977 kilometreye çıkardık. Uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir çevre yolunu etaplar halinde tamamlayıp Konak Tüneli'ni de açarak şehir içi trafiğini rahatlattık."

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadelede yıl sonuna kadar hissedilir gelişmeler yaşanacağını vurgulayan Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen her baskıyı savuşturduk. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olun bu geçici bir dönemdir. Enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarını bu yılın sonuna doğru göreceğiz. Sabit ve dar gelirli vatandaşlardan başlayarak herkesin refah seviyesini yükseltecek çalışmaları bir bir hayata geçireceğiz." dedi.