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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası gazetecilere önemli açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump ile S-400 konusunda konuşmadıklarını belirten Erdoğan, “O gündemimizde değil, o iş bitmiş bir iş” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı konuşma hakkında bilgi veren Erdoğan, F-35 ve S-400 meselelerine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile F-35 konusunda görüştüklerini fakat S400'ü konuşmadıklarını belirterek, "O gündemimizde değil, o iş bitmiş bir iş" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"

"O KONU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Türkiye'nin elindeki S-400'ler ile F-35 programına dahil edilmesi konusundaki mevcut duruma ilişkin soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede tabii S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değil, o iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu tabii görüştük. F-35 konusunda da biz 1 milyar 300-400 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık ve F-35'leri alma noktasında biz Sayın Trump'ın da iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın tamamıyla bakım, onarımı ve F-35'lerle ilgili de alımla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar. Tabii bunun yanında bir de bizim Eurofighter'la ilgili çalışmalarımız var. Eurofighter konusunda da İngiltere ve Almanya ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki bu iyi niyetimizi İngiltere'de, Almanya'da, onlar da olumlu karşılıyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"

"ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de kumarhane ve resortların inşa edilmesi konusunu" görüşmede gündeme getirip getirmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Akşam Sayın Trump'la görüşmemiz oldu. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar görüşmemizi yaptık. Ama bizim görüşmemizde özellikle de Gazze'nin sahil boylarının sizin ifade ettiğiniz şekilde kumarhaneler olması gündeme gelmedi. Böyle bir şey zaten gündeme gelse herhalde benim vereceğim cevap bellidir. Bu konuda duruşum bellidir. Duruşum belli olduğuna göre, Sayın Trump öyle akıllı bir insandır ki kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir ve böyle bir şey de zaten aramızda geçmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"

"KFOR'un Kosova'daki önceki görev süresinde Türk komutanlığının görevde olması ve önümüzdeki dönemde de komutanlığın yeniden Türkiye'ye geçmesinin beklendiği göz önünde bulundurulursa, Türkiye'nin bu sorumluluğu nasıl değerlendirilmektedir?" sorusuna Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye'nin KFOR şu anda bölgede. Niçin bölgede? Barış için, huzur için ve bizim KFOR'umuz orada olduğu sürece inşallah orada herhangi bir sıkıntı olmaz, olmayacaktır." cevabını verdi.

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#S-400
#Politika
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