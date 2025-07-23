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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı! 'Millet tarihindeki en gurur verici gelişme'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın ana vatana katılışının 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatay’ın tarihi, kültürel ve stratejik yönleriyle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, kentin milli ve manevi değerleriyle her zaman ana vatanla bütünleştiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı! 'Millet tarihindeki en gurur verici gelişme'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:37

, mesajında, ", sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, millî ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı! 'Millet tarihindeki en gurur verici gelişme'

'YALNIZCA BİR TOPRAK MESELESİ OLARAK DEĞİL'

Gazi Mustafa Kemal’in, Hatay’ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi olarak değil, Türk milletinin ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak gördüğünü hatırlatan Erdoğan, bu doğrultuda büyük bir mücadelesi yürütüldüğünü kaydetti. Erdoğan, "Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939’da ’ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu , Türk milletinin ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay mesajı! 'Millet tarihindeki en gurur verici gelişme'

COŞKU VE HEYECANLA KUTLANIYOR

Hatay’ın ana vatana katılışının, millet tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli günün coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.
Erdoğan mesajını, "Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.

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#türkiye
#hatay
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