Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a hava saldırısı düzenleyen işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi. İsrail'in İran'a saldırısını provokasyon olarak nitelendiren Erdoğan, "Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir" ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail ordusu gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı. Operasyonun adını "Yükselen Aslan" koyan İsrail, İran'ın nükleer santralleri ve uranyum madenlerinin yanı sıra uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesislerini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda üst düzey komutan da hayatını kaybettiği bildirildi.

İSRAİL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

İşgalci İsrail ordusunun bu saldırısına tepkiler çığ gibi büyüdü. Dünyanın dört bir yanından Ortadoğu'yu felakete sürükleyen bu saldırılara tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail'e sert tepki gösterdi.

"HUKUKU HİÇE SAYAN APAÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

"TÜM DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLÜYORLAR"

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

"MENFUR SALDIRILARI LANETLİYORUM"

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz"

https://x.com/RTErdogan/status/1933481551037166055