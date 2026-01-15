Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam âlemine Leyle-i Miraç tebriği

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.