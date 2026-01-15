Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Bağımlılık terör kadar tehlikeli"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu. Bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, "Gençler sosyal medyanın da etkisiyle bu belanın pençesine daha çok düşüyor" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 16:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katıldı. Bağımlılığa karşı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlerin sosyal medyanın da etkisiyle bağımlılığın pençesine daha çok düştüğünü söyledi. Her telefonun bir çeşit kumarhane haline geldiğine belirten Erdoğan, “Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" diye konuştu.

"BABALARIMIZIN KULAKLARI HER AKŞAM AJANSLARDAYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Bağımlılık terör kadar tehlikeli"

"TRT BUGÜN DE ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR"

"Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız. TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.

"TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI"

Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Bağımlılık terör kadar tehlikeli"

"AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA"

Aile kurumu saldırı altında. 4 yılda kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Ekran, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Bağımlılık terör kadar tehlikeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Bağımlılık terör kadar tehlikeli"

ANKARA'DAKİ SU SORUNUNA TEPKİ

"Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece saatlerinde ellerinde bidonlarla su kuyruklarına girdi. Aileler musluğun çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Bu ülkeye asla yakışmayan sahnelere tanık olduk. Sorunu haberleştiren medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi yapsanıza"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran'a saldırır mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ali Mahir Başarır’a tepki
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.