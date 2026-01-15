Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Bağımlılık terör kadar tehlikeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katıldı. Bağımlılığa karşı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlerin sosyal medyanın da etkisiyle bağımlılığın pençesine daha çok düştüğünü söyledi. Her telefonun bir çeşit kumarhane haline geldiğine belirten Erdoğan, “Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" diye konuştu.

"BABALARIMIZIN KULAKLARI HER AKŞAM AJANSLARDAYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu.

"TRT BUGÜN DE ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR"

"Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız. TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.

"TAKDİRE ŞAYAN BİR BAŞARI"

Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.

"AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA"

Aile kurumu saldırı altında. 4 yılda kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Ekran, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Bağımlılık terör kadar tehlikeli.

ANKARA'DAKİ SU SORUNUNA TEPKİ

"Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece saatlerinde ellerinde bidonlarla su kuyruklarına girdi. Aileler musluğun çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Bu ülkeye asla yakışmayan sahnelere tanık olduk. Sorunu haberleştiren medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi yapsanıza"