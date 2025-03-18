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 | Mutluhan Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Hesabını verecekler!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar programında konuştu. Burada Gazze'yi abluka altına alan İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Her damla kanın hesabı verilecek" diyerek İsrail'e net mesaj verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Hesabını verecekler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile bir araya gelerek iftar programında konuştu. Konuşmasında hem Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yapan Erdoğan, hem de Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Erdoğan, tarih boyunca Türk ordusunun sergilediği kahramanlığı hatırlatarak, "Kore’de, Kıbrıs’ta ve pek çok yerde Mehmetçiğin sergilediği vakur ve erdemli tavır, milli kimliğimizin tarihe düştüğü eşsiz not hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yönelik tehditler konusunda da net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler karşılarında Türkiye’yi bulacaklardır." diyerek, ulusal güvenlik konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazze'de yaşanan son sivil kayıplara da değinde bulunarak, "Siyonist rejim, dün gece Gazze’ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından, canından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıklamaları şu şekilde:

Çanakkale’de destan yazan şehitlerimizi yâd ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ordumuzun tüm komutanlarını saygıyla anıyorum. Rabbim şehit ve gazilerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmayı istiklal ve istikbal sancağını bundan sonra da gururla dalgalandırmayı bizlere de nasip eylesin diyorum.

Genci ile yaşlısıyla kadını ve erkeği ile el ele yürek yüreğe verip zaferle taçlandırdığımız milli mücadelenin fitili Çanakkale zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize taptaze bir diriliş ümidi aşılamıştır.

Kore’de Kıbrıs’ta ve pek çok yerde Mehmetçiğin sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü eşsiz not hükmündedir. 110 yıl önceki hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Derdimiz huzurdur kardeşliktir muhabbettir kader ve gönül birliğini bu topraklarda ilelebet hakim kılmaktır. Allah'ın izniyle bu amacımızda da muvaffak olacağız. Coğrafyamızı kana gözyaşına istikrarsızlığa ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız.

İSRAİL'E YÜKLENDİ!

Coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler karşılarında Türkiye’yi bulacaklardır. Siyonist rejim dün gece Gazze’ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından canından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masum çocukları bebekleri kadınları yakan ateş bu pervasızlık ve küstahlıkla devam ederse elbet bir gün çırayı tutanları da ateşe benzin dökenleri de saracaktır. Türkiye olarak bu mübarek günlerde Gazzeli mazlumların ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Katliamların durması sükûnet ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

YERLİLİK ORANINA DİKKAT ÇEKTİ!

Kahraman ordumuz caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldi. Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyesinin üzerine taşıdığımız savunma sanayi alanında parmakla gösteriliyoruz. İnşallah kısa bir zaman içeresinde ikinci uçak gemimizi de yapıyoruz yapacağız.

Desteğimize ve kardeşliğimize ihtiyaç duyulan her bölgede dostlarımızın yanında olmayı bundan sonra da inşallah sürdüreceğiz. Bu süreçte en büyük dayanaklarımızdan biri Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Ordumuzu güçlendirmek caydırıcılığını artırmak imkan ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Üzerine titrediğimiz ordumuzun dedikodular üzerinden yıpratılmasına izin vermeyiz. Kimden gelirse gelsin bu tür hadsizlikler karşısında ordumuzun ve komuta kademimizin her daim yanındayız.

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