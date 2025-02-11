Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | Netanyahu'dan tehdit gibi açıklama: Gazze'de çatışmalara geri döneriz!

Son dakika haberi: Gazze'de aylardır saldırılarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de imzalanan ateşkesi bozma tehdidinde bulundu. Netanyahu, "Hamas, cumartesi öğlene kadar esirleri iade etmezse ateşkes sona erecek" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Netanyahu'dan tehdit gibi açıklama: Gazze'de çatışmalara geri döneriz!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 21:15

Son dakika haberine göre, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla esir takasını askıya alındığını bildirdi. Bu açıklamanın ardından İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'ateşkes' tehditi geldi. Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun çatışmalara yeniden başlayacak" dedi.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği ifade edilmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun!" demişti.

MÜZAKERE DE ASKIYA ALINDI!

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin ismi açıklanmayan bir yetkili aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 İsrailli esiri teslim etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu esirler serbest bırakılmadan İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelere katılmayacağı ifade edildi. İsrail, Hamas’tan bu esirleri "önümüzdeki günlerde" teslim etmesini beklediğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Fidan'dan Donald Trump'ın Gazze planına tepki: Kabul edilemez, abesle iştigal
Ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli için MİT devreye girdi, Türkiye'ye getiriliyorlar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.