Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

İşgalci İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıların ardından Türkiye'den peş peşe kritik temaslar geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın bölgedeki son durum hakkında görüşmeler gerçekleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik bir görüşme yaptı.

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde; İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE DESTEĞİ SÜRECEK

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

ŞARA'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanımız, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu."

https://x.com/iletisim/status/1945835710340292945