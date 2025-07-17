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 | Baran Aksoy

Kulis: Kabinede değişiklik bekleniyor

Son dakika haberi: TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayından kabine değişikliğine dair önemli bir kulis bilgisi paylaştı. Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; kabinede değişiklik beklendiğini söyledi.

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişikliğe gideceği iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Parti içindeki yenilenme sürecinin ardından bir değişimin de kabinede olacağı uzun süredir bekleniyordu...

Şimdi ise gözler ’ın yapacağı olası kabine değişikliğine çevrilmiş durumda... TGRT Ankara Haber Koordinatörü , kabine değişikliğine ilişkin önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

Kulis: Kabinede değişiklik bekleniyor

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da bugünü işaret eden Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; bugün veya yarın kabinede değişiklik beklendiğini söyledi.

İşte detaylar... 👇

https://x.com/tgrthabertv/status/1945724366051766774

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ETİKETLER
#türkiye
#cumhurbaşkanı erdoğan
#ahmet sözcan
#Polİtİka
#Kabine Değişikliği
#Kulis Bilgisi
#Politika
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