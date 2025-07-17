Kulis: Kabinede değişiklik bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişikliğe gideceği iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Parti içindeki yenilenme sürecinin ardından bir değişimin de kabinede olacağı uzun süredir bekleniyordu...

Şimdi ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı olası kabine değişikliğine çevrilmiş durumda... TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, kabine değişikliğine ilişkin önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da bugünü işaret eden Sözcan, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak; bugün veya yarın kabinede değişiklik beklendiğini söyledi.

İşte detaylar... 👇

https://x.com/tgrthabertv/status/1945724366051766774