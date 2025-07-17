Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündeminde ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulacak komisyon ve sahadaki son durum ele alınacak.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER...

Kabine toplantısında Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail’in Suriye’yi bombalaması ve SDG süreci başlıklar arasında yer alıyor.

ORMAN YANGINLARI

Kabinenin bir diğer önemli konu başlığı ise son günlerde ciğerlerimizi küle çeviren orman yangınları olacak... Ülkenin birçok bölgesinde arka arkaya yaşanan orman yangınları da toplantıda masaya yatırılacak.