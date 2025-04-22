Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'CHP' talimatı! MKYK'nın perde arkası ortaya çıktı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda hangi konuların gündeme geldiği belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği CHP talimatı dikkat çekti. İşte MKYK'nın perde arkası...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantının gündemi oldukça yoğundu. Nelerin gündeme geldiği merak edilen MKYK toplantısının detayları ortaya çıktı.

Toplantıda suç örgütleri ile mücadele, sahipsiz köpeklere yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hükümete yönelik eleştirileri de konuşuldu.

“SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR”

Alınan bilgilere göre; MKYK toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yaptı. Yerlikaya söz konusu sunumda suç örgütleri ile mücadele ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara dair bilgi verdi. Suç oranlarında düşüş olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, uyuşturucu kullanımında da azalma olduğunu ifade etti.

SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU

MKYK'da masaya yatırılan bir diğer önemli konu sahipsiz köpek sorunu oldu. Sorunun çözümü için değerlendirmelerde bulunulan toplantıda Bakan Yerlikaya, büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde doğal yaşam alanları kurulması konusundaki çalışmaları anlattı. Yerlikaya, konuya ilişkin valiliklerle koordineli çalışıldığını kaydetti.

Porjenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, haziran ayını işaret etti. Yerlikaya, başıboş sokak köpekleri için doğal yaşam alanları oluşturulacağını, bunun için de milli emlaktan arazi tahsisi konusunda görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN 'CHP' TALİMATI

Ayrıca AK Parti MKYK'da CHP'nin hükümete yönelik eleştirileri de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına "CHP'nin geliştirdiği söylemlere cevap verin" şeklinde talimat verdiği öğrenildi.