Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; “Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH YARIN ÇOK DAHA İYİ SEVİYELERDE OLACAĞIZ”

Türkiye’nin barış, iş birliği ve karşılıklı saygıyı temel alan dış politikasıyla küresel ölçekte etkili bir güç olma hedefiyle ilerlediğinin altını çizen Erdoğan, “Bugün her alanda dünden daha iyi konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ayıca mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve tüm şehitleri rahmet, gazilere de minnet duygularını ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/1948302388097692082