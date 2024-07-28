Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a ikinci sitem: Bundan sonra süreci ona göre işleteceğiz

28 Temmuz 2024 19:57 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı'nda konuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Türkiye'ye davet ettiklerini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, Abbas’ın olumlu cevap veremediğini söylerken, "Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" dedi.

Erdoğan, "İsrail’le bütün ticareti keselim diyenlere, ‘Parlamentonuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı’ diyenlere cevabımız nettir. Yeniden Refah Partisi'nden bir kişi, Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi söylüyor. Ancak biz Abbas'ı davet ettik ama maalesef olumlu bir cevap alamadık," dedi. Cumhurbaşkanı, bu sürecin devamında atılacak adımların buna göre şekilleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"KAFADAN SIKINTI VAR GALİBA"

"Çıkıp da bir tanesi ‘Parlamentonuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı…’ dedi. Kim bu? Yeniden Refah’ın bir tane isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Mahmud Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz.

"BİZ BU PARLEMENTOYU KİMLERE AÇMADIK Kİ?"

Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunları bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.

"ŞİKAYETLERİ NOT ALDIK"

Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Rize bu konuda örnek olmalı. Bundan sonraki süreçte, bütün köylerdeki kardeşlerim, mahallelerdeki kardeşlerim Rize’yi farklı yere taşımaları lazım.

Belediyelerimizin olduğundan farklı çalışma ortaya koyması lazım. Rize’de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğalgaz şikayetleri vardı. Bakanımız notları aldı, oraları takip ediyorlar."