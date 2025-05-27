Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirdiğini söyleyen "Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerinin ortadan kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "İnşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız" dedi. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirdiğini söyleyen "Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başlar:
"Menderes'i rahmetle anıyorum. Bugün 27 Mayıs darbesinin 65. yıl dönümü. 27 Mayıs darbeler zincirinin ilk halkasıdır. 27 Mayıs üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde kanayan yaradır.
Ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil milletin umutlarına darbe vuruldu. Vesayete karşı direnen aktörlerin siyasi hayatlarının bir devresinde Menderes'in akıbetiyle uyarılması tesadüfi değildir. 27 Mayıs 1960'ta açılan parantezi 15 Temmuz'da yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık.
Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız.
Dün 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bununla birlikte yeni anayasa çalışmalarını yürüteceğiz. Yeni bir anayasa konusunda kararlıyız.
MHP'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Şurası bir gerçek; her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır.
Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler, diplomasi alanında büyük bir şahlanış yaşayacağını görebiliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, tüm kadroları aynı şekilde ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir zumre veya bir kesim değil, 86 milyonun tamamı kazanacak.
Tüm negatif söylemlere, güvensizlik iklimi oluşturmak için her gün yeni bir fitne kazanı kaynatanlara rağmen biz son derece umutluyuz. Allah'ın izniyle bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verecek, Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz.
"SGK borçları bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız" diyen muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını gördük.
Sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Sadece AK Parti belediyelerini değil, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Bizim tek bir gayemiz var, milletin sorunlarına çözüm bulmak.
Güvenlikte, ekonomide, enflasyonla mücadelede, sağlıkta, turizmde, eğitimde ve daha birçok alanda yeni kazanımlar elde ettik. İşte geçtiğimiz günlerde enerjide bir müjdemizi daha milletimizle paylaştık. Yedinci nesil sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda 49 gün süren çalışmalarımız neticesinde 75 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptık.
Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak 3 futbol sahası uzunluğundaki platformumun adını Osman Gazi olarak belirledik"
https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU
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