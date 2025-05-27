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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 arkadaşımızı görevlendirdim" diyerek duyurdu: Çalışmalar başlıyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirdiğini söyleyen "Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 16:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerinin ortadan kaldırıldığını aktaran Erdoğan, "İnşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız" dedi. Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirdiğini söyleyen "Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başlar:

"Menderes'i rahmetle anıyorum. Bugün 27 Mayıs darbesinin 65. yıl dönümü. 27 Mayıs darbeler zincirinin ilk halkasıdır. 27 Mayıs üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde kanayan yaradır.

"ÜLKEMİZİ DARBE ATMOSFERİNE SOKAN YİNE CHP'DİR"

Ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil milletin umutlarına darbe vuruldu. Vesayete karşı direnen aktörlerin siyasi hayatlarının bir devresinde Menderes'in akıbetiyle uyarılması tesadüfi değildir. 27 Mayıs 1960'ta açılan parantezi 15 Temmuz'da yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 arkadaşımızı görevlendirdim" diyerek duyurdu: Çalışmalar başlıyor

YENİ ANAYASA MESAJI

Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız.

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMIZI GÖREVLENDİRDİM "

Dün 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bununla birlikte yeni anayasa çalışmalarını yürüteceğiz. Yeni bir anayasa konusunda kararlıyız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Şurası bir gerçek; her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 arkadaşımızı görevlendirdim" diyerek duyurdu: Çalışmalar başlıyor

"86 MİLYONUN TAMAMI KAZANACAK"

Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler, diplomasi alanında büyük bir şahlanış yaşayacağını görebiliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, tüm kadroları aynı şekilde ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir zumre veya bir kesim değil, 86 milyonun tamamı kazanacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI KARDEŞLİĞİN DE YÜZYILI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Tüm negatif söylemlere, güvensizlik iklimi oluşturmak için her gün yeni bir fitne kazanı kaynatanlara rağmen biz son derece umutluyuz. Allah'ın izniyle bu sefer hedeflerimize ulaşacağız. El ele verecek, Türkiye'yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 arkadaşımızı görevlendirdim" diyerek duyurdu: Çalışmalar başlıyor

CHP'Lİ BELEDİYELERE KONSER GÖNDERMESİ

"SGK borçları bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız" diyen muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını gördük.

"BİZİM TEK BİR GAYEMİZ VAR, MİLLETİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK"

Sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Sadece AK Parti belediyelerini değil, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Bizim tek bir gayemiz var, milletin sorunlarına çözüm bulmak.

"ENERJİDE BİR MÜJDEMİZİ DAHA MİLLETİMİZLE PAYLAŞTIK"

Güvenlikte, ekonomide, enflasyonla mücadelede, sağlıkta, turizmde, eğitimde ve daha birçok alanda yeni kazanımlar elde ettik. İşte geçtiğimiz günlerde enerjide bir müjdemizi daha milletimizle paylaştık. Yedinci nesil sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda 49 gün süren çalışmalarımız neticesinde 75 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptık.

ADI 'OSMAN GAZİ' OLDU

Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak 3 futbol sahası uzunluğundaki platformumun adını Osman Gazi olarak belirledik"

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

Son dakika haberinin detayları gelecek...

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