Erdoğan'dan EFES-2024 Tatbikatı'nda net mesaj: Teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz!

30 May 2024 12:58 - Güncelleme : 30 May 2024 13:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu. Efes-2024 Tatbikatı'nda hiçbir ülkenin hedef alınmadığını belirten Erdoğan, tatbikatın barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryo ile icra edildiğini söyledi.

Tatbikatın birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda TSK'nın kabiliyetlerini artıracağına inandığını söyleyen Erdoğan, "Siber savunmada ve siber güvenlik başlıklarında farkındalığın gelişmesine katkı yapacağı kanaatindeyim" dedi.

Türkiye güney sınırlarının ötesinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 'teröristan' kurulmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Ne yapılması gerekiyorsa daha önce onu yaptık, harekete geçmekten çekinmeyiz" dedi.

"TATBİKATA DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti;

2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37 idi. Tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İki safha halinde toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum.

"HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR"

Efes-2024 Tatbikatı'nda hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryo ile icra ediliyor. Tatbikatın birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Siber savunmada ve siber güvenlik başlıklarında farkındalığın gelişmesine katkı yapacağı kanaatindeyim.

Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri de yine tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. Tatbikatta 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk kez denemesini yapacağız.

Tatbikata kamu kurumları ile sivil sanayi kuruluşları da dahil edildi. Biz savunma sanayii dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı ile geliştirmeye çalışan, bunun mücadelesini veren bir ülkeyiz. Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyduk.

"BUGÜN 50 ÜLKE TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÜRETTİĞİ İNSANSIZ SİSTEMLERİ KULLANIYOR"

Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Aynı zamanda 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık. Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanıyor.

Efes-2024 Tatbikatı'nı savunma sanayiindeki tecrübemizi dostlarımızla paylaşma anlayışımızın yeni bir sembolü yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Tatbikat programındaki savunma sanayii ürünleri sergisinde yer alan silahlar, araçlar ve sistemler ülkemizin ulaştığı noktayı ortaya koymaktadır.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

7 Ekim'den beri 36 binden fazla masum insan katledildi. 2,3 milyon insan göçe zorlandı. Gazze yaklaşık 8 ay içinde devasa bir harabeye döndü.

Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. İsrail'in zulmü karşısında tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyoruz"