Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslümanlar yekvücut olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Hafızlık ve Kur'an güzel okuma yarışması ödül töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İslam dünyasına yekvücut ve birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Hafızlık ve Kur'an güzel okuma yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulundu. İslam dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yekvücut olmak mecburiyetindeyiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Hafızlık ve Kur'an güzel okuma yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu muhteşem yarışmayı 11. kez başarıyla tertipleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 20 Nisan'da başlayan ve 39 ülkeden 41 Kur'an sevdalısının iştirak ettiği yarışmanın finali geçtiğimiz pazar günü peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ımızda yapıldı. Birbirinden değerli hafız ve karilerimiz, finalde sözlerin en güzeli Kur'an -ı Kerim'i çok müessir, çok latif bir surette huşu içinde tegani ettiler.

Öncelikle yarışmaya katılan ve dereceye giren her bir kardeşimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Birazdan ödüllerini tevcih edeceğimiz Kur'an bülbüllerini canı gönülden kutluyorum. Ödül sahiplerini belirleyen kıymetli jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikat uygarlığı olan İslam'ın yoludur. O yol ki Allah yoludur.

Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Körfez'den Sudan'a, Somali'den Yemen'e, başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeni denilen dünyanın üç maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler savunması siviller vahşice katlediliyor.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur.

Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücud olmak mecburiyetindeyiz. Birbirinize düşmeyin. sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider.

